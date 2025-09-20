В Амурской области поезд сошел с рельс и столкнулся с бульдозером

Сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, передает ТАСС.

Происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ.

«В момент произошедшего на одной из платформ укладочного поезда находились 10 работников и 2 работника на укладочном кране», — говорится в сообщении.

Два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

