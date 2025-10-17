На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Башкортостана назвал число пострадавших из-за взрыва на заводе в Стерлитамаке

Хабиров: восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке, троих из них извлекли из-под завалов и доставили в больницу. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других – состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», — написал он.

По его словам, спасатели продолжают поисковые работы на месте ЧП. Сотрудники предприятия эвакуированы за пределы места взрыва.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сказал, что на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Для оказания дополнительной помощи из Уфы в Стерлитамак направлена оперативная группа Минздрава Башкирии, включая санитарную авиацию, врачей-комбустиологов и команду психологов, отметил он.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма. Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения.

Ранее в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами