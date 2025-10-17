Глава Башкортостана назвал число пострадавших из-за взрыва на заводе в Стерлитамаке

Хабиров: восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке, троих из них извлекли из-под завалов и доставили в больницу. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Одна пациентка – в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других – состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», — написал он.

По его словам, спасатели продолжают поисковые работы на месте ЧП. Сотрудники предприятия эвакуированы за пределы места взрыва.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сказал, что на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Для оказания дополнительной помощи из Уфы в Стерлитамак направлена оперативная группа Минздрава Башкирии, включая санитарную авиацию, врачей-комбустиологов и команду психологов, отметил он.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма. Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения.

Ранее в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв.