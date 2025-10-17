На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный посетитель расстрелял продавщицу кафе в российском городе

В Нижнекамске пьяный посетитель ранил девушку из пистолета
true
true
true

В Нижнекамске посетитель кафе ранил девушку из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Неизвестный стрелял в повара шаурмичной на Шатлыке в Нижнекамске. Пьяные мужики зашли перекусить в «Бразерс». Один из них неожиданно достал пневмат и без предупреждения начал стрелять в девушку за кассой», – пишет Telegram-канал.

Как сообщается, после стрельбы посетитель сбежал из кафе, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину отправили на допрос, после которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевшей девушке понадобилась помощь медиков, из нее вытащили пули.

4 октября стало известно, что бывший тесть футболиста Александра Кокорина вымогал у экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова $1 млн. чтобы замять дело о драке в кафе «Кофемания».

28 мая футболист Смолов устроил драку в одном из столичных кафе. Согласно версии следствия, двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы сделать замечание, однако в итоге между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее в Нижнекамске родители учеников собрали деньги на зарплату учителям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами