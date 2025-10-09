В российском городе родители учеников собрали деньги на зарплату учителям

В Нижнекамске родители учеников были вынуждены собирать деньги на зарплату учителям одной из школ. Об этом сообщает ТВЦ в Telegram.

Согласно информации, предоставленной источником, одно из муниципальных общеобразовательных учреждений оказалось без финансирования, а учителей попросили написать заявления об увольнении еще летом.

По информации ТВЦ, учителя продолжали работать, а написанные ими заявления на увольнение в управлении образования якобы назвали формальными.

В свою очередь директор школы Павел Шмаков заявил ТВЦ, что он лично передал 70 тысяч рублей на зарплаты учителям. Остальную часть суммы перечислили родители. По словам директора, они внесли от двух до пяти тысяч рублей, собрав тем самым около 180 тысяч рублей.

6 октября стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о бесплатном горячем питании для учителей школ, чтобы они работали «с полной отдачей».

Депутаты пояснили, что учителя формируют будущее страны, поэтому бесплатное питание для них — это не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. В документе указано, что питание преподавателей должно осуществляться хотя бы один раз в день.

Помимо этого член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что минимальный оклад педагогов в России должен быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, а все надбавки и стимулирующие выплаты необходимо начислять сверх этой суммы.

