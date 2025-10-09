На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе родители учеников собрали деньги на зарплату учителям

ТВЦ: жителям Нижнекамска пришлось собирать деньги на зарплату учителям
true
true
true
close
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнекамске родители учеников были вынуждены собирать деньги на зарплату учителям одной из школ. Об этом сообщает ТВЦ в Telegram.

Согласно информации, предоставленной источником, одно из муниципальных общеобразовательных учреждений оказалось без финансирования, а учителей попросили написать заявления об увольнении еще летом.

По информации ТВЦ, учителя продолжали работать, а написанные ими заявления на увольнение в управлении образования якобы назвали формальными.

В свою очередь директор школы Павел Шмаков заявил ТВЦ, что он лично передал 70 тысяч рублей на зарплаты учителям. Остальную часть суммы перечислили родители. По словам директора, они внесли от двух до пяти тысяч рублей, собрав тем самым около 180 тысяч рублей.

6 октября стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о бесплатном горячем питании для учителей школ, чтобы они работали «с полной отдачей».

Депутаты пояснили, что учителя формируют будущее страны, поэтому бесплатное питание для них — это не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. В документе указано, что питание преподавателей должно осуществляться хотя бы один раз в день.

Помимо этого член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов заявил, что минимальный оклад педагогов в России должен быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, а все надбавки и стимулирующие выплаты необходимо начислять сверх этой суммы.

Ранее в Молдавии сельская учительница лишилась работы после иска Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами