В Стерлитамаке спасли еще двух человек из-под завалов завода

112: спасатели извлекли из-под обломков в Стерлитамаке еще двух пострадавших

Двоих человек спасли из-под завалов разрушенного взрывом завода «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пострадавших с травмами средней тяжести госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Как сообщают спасатели, поисковые работы на месте происхождения продолжаются. Предварительно, под завалами могут находиться еще двое сотрудников предприятия.

Минздрав ранее сообщал об одном человеке, которого достали из-под завалов.

Взрыв на предприятии «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Местные жители из различных частей города сообщали о громком взрыве, после которого над территорией завода поднялся густой столб дыма.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения. По данным Telegram-канала Baza, в результате инцидента пострадали пять человек. Спасательная операция продолжается, на месте работают бригады скорой помощи.

