Названы последствия взрыва на заводе «Авангард»

Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке выбил стекла в соседних домах

Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке привел к тому, что в соседних с предприятием домах выбило стекла. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, к месту ЧП едут бригады скорой помощи и спасатели. Количество пострадавших уточняется.

Взрыв, предположительно, произошел на нитроузле предприятия.

Местные жители из разных частей города сообщают о громком взрыве, который был отчетливо слышен.

После взрыва над территорией завода поднялся густой столб дыма.

15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Пять человек получили несовместимые с жизнью травмы. Свыше сотни людей получили ранения. МЧС задействовало 70 специалистов и 28 единиц техники. Причиной катастрофы могло стать несоблюдение правил техники безопасности в производственном помещении. По другой версии, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас. По факту инцидента региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

