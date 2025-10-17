На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией

Польские пограничники заявили, что обнаружили тоннель под границей с Белоруссией
Global Look Press

Пограничники Польши заявили об обнаружении тоннеля под границей с Белоруссией. Об этом в соцсети X написал министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

«Сотрудники Подляского отдела Пограничной стражи обнаружили туннель под барьером на польско-белорусской границе», — написал он.

Кервиньский отметил, что тоннель начинается на белорусской стороне, а заканчивается примерно в 20 метрах от границы на польской стороне.

В конце сентября Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.

