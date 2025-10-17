На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США губернатор выиграл в казино $1,4 млн

Губернатор Иллинойса Прицкер выиграл в казино $1,4 млн
true
true
true
close
Scott Olson/Getty Images

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил $1,4 миллиона в виде выигрыша в азартные игры. Об этом пишет «Би-би-си».

Уточняется, что он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

По данным Forbes, состояние Прицкера оценивается в $3,9 млрд, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.

Представитель предвыборного штаба сообщил, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя «невероятно удачливыми».

До этого двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа. Как пишут СМИ, Джоэл Штрассер и Гаррет Смит посетили 115 казино за 24 часа. Предыдущий рекорд — 74 казино — принадлежал Кимо А. Юну и Гэри Мейеру, которые удерживали его с 2017 года. Многие считали, что этот показатель невозможно превзойти, однако приятели доказали обратное.

Ранее Трамп призвал посадить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора Иллинойса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами