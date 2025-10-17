В США губернатор выиграл в казино $1,4 млн

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил $1,4 миллиона в виде выигрыша в азартные игры. Об этом пишет «Би-би-си».

Уточняется, что он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

По данным Forbes, состояние Прицкера оценивается в $3,9 млрд, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.

Представитель предвыборного штаба сообщил, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя «невероятно удачливыми».

До этого двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа. Как пишут СМИ, Джоэл Штрассер и Гаррет Смит посетили 115 казино за 24 часа. Предыдущий рекорд — 74 казино — принадлежал Кимо А. Юну и Гэри Мейеру, которые удерживали его с 2017 года. Многие считали, что этот показатель невозможно превзойти, однако приятели доказали обратное.

Ранее Трамп призвал посадить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора Иллинойса.