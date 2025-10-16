На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа

Unilad: в США два друга посетили 115 казино за 24 часа и установили рекорд
true
true
true
close
Ole Spata/dpa/Global Look Press

Двое друзей установили мировой рекорд по количеству посещенных казино за 24 часа, пишет Unilad.

Как пишут СМИ, Джоэл Штрассер и Гаррет Смит установили новый рекорд Гиннесса, посетив 115 казино за 24 часа. Предыдущий рекорд — 74 казино — принадлежал Кимо А. Юну и Гэри Мейеру, которые удерживали его с 2017 года. Многие считали, что этот показатель невозможно превзойти, однако приятели доказали обратное.

Джоэл и Гаррет — ветераны армии США и лучшие друзья из штата Айдахо. Они решили совместить военную выносливость и любовь к приключениям, чтобы пройти по всем заведениям Лас-Вегаса за одни сутки.

Вооружившись велосипедами и подробной картой, они стартовали ранним утром 25 сентября и преодолели около 210 км, заходя в каждое казино и делая ставку — ведь по правилам Книги рекордов Гиннесса участники обязаны сыграть хотя бы одну настольную или электронную игру в каждом заведении.

«Этот рекорд был невероятно трудным. Мы знали, что другие пытались — и не справились. Но решили, что сделаем все, чтобы дойти до конца», — рассказал Штрассер.

Организация казино, поддержавшая проект, отметила, что их целью было не только установить рекорд, но и показать дух приключений и азарта, которым пропитан Лас-Вегас — мировая столица развлечений.

Ранее мужчина с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами