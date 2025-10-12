На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На блогера Сюткина завели дело о фейках про российскую армию

РИА: на блогера Сюткина завели дело из-за его поста в Telegram о событиях в Буче
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дело о фейках про российскую армию завели в отношении блогера Павла Сюткина из-за его поста в мессенджере. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения», — заявил источник агентства.

Уточняется, что блогера уже арестовали.

6 октября главному редактору телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихону Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российских войск. В тот же день суд заочно арестовал журналиста на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции мужчины на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

В апреле МВД России объявило Дзядко в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

Ранее бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова отправили в СИЗО из-за постов о Буче и Мариуполе.

