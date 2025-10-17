На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался мальчик, эвакуированный Путиным из Китая

Умер мальчик Алим из Дагестана, эвакуированный из Китая по инициативе Путина
Алим Алимурзаев, тяжелобольной мальчик из Дагестана, которого в сентябре эвакуировали из Китая по распоряжению президента России Владимира Путина, скончался в больнице Махачкалы. Об этом РИА Новости сообщил источник в системе здравоохранения республики.

Как пояснил собеседник агентства, ребенок был паллиативным пациентом с неизлечимым заболеванием.

«Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей. Он был паллиативным пациентом, то есть с неизлечимым заболеванием», — сказал представитель здравоохранения.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин помог организовать возвращение мальчика из Китая, где тот проходил лечение. После ухудшения состояния ребенка китайские врачи рекомендовали срочную эвакуацию в Россию. Мальчика доставили в Москву бортом специального летного отряда «Россия», затем перевели в онкоцентр имени Блохина, а позже — в детскую больницу Махачкалы.

Ранее Узбекистан призвал страны мира объединиться для борьбы с детской онкологией.

