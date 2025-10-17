Скончался мальчик, эвакуированный Путиным из Китая

Умер мальчик Алим из Дагестана, эвакуированный из Китая по инициативе Путина

Алим Алимурзаев, тяжелобольной мальчик из Дагестана, которого в сентябре эвакуировали из Китая по распоряжению президента России Владимира Путина, скончался в больнице Махачкалы. Об этом РИА Новости сообщил источник в системе здравоохранения республики.

Как пояснил собеседник агентства, ребенок был паллиативным пациентом с неизлечимым заболеванием.

«Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей. Он был паллиативным пациентом, то есть с неизлечимым заболеванием», — сказал представитель здравоохранения.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин помог организовать возвращение мальчика из Китая, где тот проходил лечение. После ухудшения состояния ребенка китайские врачи рекомендовали срочную эвакуацию в Россию. Мальчика доставили в Москву бортом специального летного отряда «Россия», затем перевели в онкоцентр имени Блохина, а позже — в детскую больницу Махачкалы.

Ранее Узбекистан призвал страны мира объединиться для борьбы с детской онкологией.