На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тяжелобольного мальчика, которому помог Путин в КНР, доставили на лечение в Дагестан

ТАСС: больного раком мальчика, которому помог в Китае Путин, привезли в Дагестан
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Больного раком мальчика, которому в Китае помог президент Российской Федерации Владимир Путин, привезли на лечение в родную Республику Дагестан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минздрава региона.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией, перевезенному из Китая на родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что транспортировка прошла успешно. К ребенку приходил замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев. Чиновник пообщался с главным врачом медучреждения и лечащим врачом мальчика. В минздраве Республики добавили, что оказывают пациенту всю необходимую помощь.

3 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, которого мать привезла в Китай на лечение.

Такими самолетами, как правило, летают министры и высокопоставленные чиновники, писали СМИ.

Ранее Путин рассказал о возможностях современной медицины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами