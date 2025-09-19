Тяжелобольного мальчика, которому помог Путин в КНР, доставили на лечение в Дагестан

Больного раком мальчика, которому в Китае помог президент Российской Федерации Владимир Путин, привезли на лечение в родную Республику Дагестан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минздрава региона.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией, перевезенному из Китая на родину. Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что транспортировка прошла успешно. К ребенку приходил замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев. Чиновник пообщался с главным врачом медучреждения и лечащим врачом мальчика. В минздраве Республики добавили, что оказывают пациенту всю необходимую помощь.

3 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер выделил спецборт летного отряда «Россия» для того, чтобы спасти тяжелобольного мальчика, которого мать привезла в Китай на лечение.

Такими самолетами, как правило, летают министры и высокопоставленные чиновники, писали СМИ.

