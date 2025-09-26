Узбекистан призвал страны мира объединиться для борьбы с детской онкологией

Узбекистан впервые в истории Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций провел мероприятие, посвященное глобальной международной инициативе по повышению выживаемости и снижению страданий детей с онкологическими и другими угрожающими жизни заболеваниями.

Организаторами выступили правительство Узбекистана, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), детская исследовательская больница «Сент Джуд» и фонд Zamin.

Сообщается, что на мероприятии были представлены результаты работы глобальной инициативы по борьбе с детской онкологией и глобальной платформы по обеспечению доступа к противораковым препаратам для детей. Участники поставили цель достичь показателя в 60% выживаемости детей с онкологическими заболеваниями к 2030 году — через развитие справедливых, интегрированных и основанных на местных ресурсах систем здравоохранения.

Председатель попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиеева особо отметила, что более 2 млрд детей в мире находятся в зоне риска или страдают от неинфекционных заболеваний, а уровень выживаемости детей с онкологией в развитых странах превышает 80%, тогда как в развивающихся — ниже 30%.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что каждый ребенок заслуживает равного права на борьбу за жизнь, и сообщил, что инициатива организации помогла более 400 тыс. детей в 80 странах с низкими и средними доходами.

Президент детской исследовательской больницы «Сент Джуд» Джеймс Даунинг заявил о запуске глобальной инициативы по серповидноклеточной анемии с целью повышения показателей выживаемости детей и призвал страны ООН присоединиться к обеим инициативам.

Также в рамках мероприятия своими историями о борьбе с болезнями поделились дети.

Отмечается, что Узбекистан в последние годы реализовал ряд масштабных программ по снижению смертности от детской онкологии, расширил доступ к лекарствам, утвердил национальную стратегию по борьбе с детской онкологией на 2025–2030 годы и создал международный академический хаб по детской онкологии в Ташкенте.