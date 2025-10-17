На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Для школ России разработают единые стандарты учебников

Минпросвещения создаст единые учебники для школ к 2032 году
true
true
true
close
Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Министерство просвещения России поставило цель к 2032 году внедрить единые государственные учебники по всем школьным предметам. Об этом сообщил директор департамента государственной образовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут, пишет ТАСС.

По словам представителя министерства, единые учебники станут важной частью модернизации школьного образования и обеспечат единые стандарты преподавания во всех регионах страны.

В начале октября помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что занимается доработкой учебника по истории для шестого класса по пожеланиям учителей.

По его словам, планируется выпустить вторую редакцию, которая будет сделана с упором на желания учителей, методистов, родителей. Он добавил, что планируется сделать учебник понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки.

В августе ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов заявил, что российские школы уже с 1 сентября 2025 года введут в образовательный процесс новые единые учебники истории для 5–7-х классов. По его словам, ввод учебников для 8–9-х классов по всей России запланирован с 2026–2027 учебного года.

Ранее сообщалось, что в букварях российских первоклассников появится обращение Путина.

