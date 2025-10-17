В аэропорту Сочи задерживаются более десяти рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 13 рейсов на вылет более чем на два часа. Информация об этом есть на онлайн-табло сочинского аэропорта.

Задержки связаны с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, введенными ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Меры уже сняли.

Во время действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Сочи, был перенаправлен на запасной аэродром. Позднее борт вернулся в аэропорт и будет обслужен для дальнейшего вылета по расписанию.

Согласно онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживаются вылеты в Ижевск, Уфу, Москву, Киров, Казань, Самару, Екатеринбург, а также за рубеж — в Абу-Даби, Тбилиси, Батуми и Ереван. В аэропорту отметили, что вылеты будут обслуживаться по факту очередности и готовности самолетов, а прилеты — по факту прибытия.

В ночь на 17 октября сообщалось, что Сочи подвергся атакам украинских беспилотников и ракет.

