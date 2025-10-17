Бывшего вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом

Суд в Екатеринбурге оставил под арестом свердловского вице-губернатора Чемезова

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты о смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в Telegram-канале.

«Свердловский областной суд <...> оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт — без изменения», — говорится в сообщении.

До этого суд оставил без изменения постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных.

По этому делу были арестованы экс-совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, вице-губернатор Чемезов и экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» Антон Боликов.

По версии следствия, они похитили более 1 млн рублей из областного бюджета.

24 сентября «Корпорация СТС» согласилась на требования о передаче «Облкоммунэнерго» в собственность государства, если власти того потребуют.

Ранее суд арестовал имущество семьи Олега Чемезова на 500 млн рублей.