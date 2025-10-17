На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего вице-губернатора Свердловской области оставили под арестом

Суд в Екатеринбурге оставил под арестом свердловского вице-губернатора Чемезова
true
true
true
close
Telegram-канал Суды Свердловской области

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты о смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в Telegram-канале.

«Свердловский областной суд <...> оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт — без изменения», — говорится в сообщении.

До этого суд оставил без изменения постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных.

По этому делу были арестованы экс-совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, вице-губернатор Чемезов и экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» Антон Боликов.

По версии следствия, они похитили более 1 млн рублей из областного бюджета.

24 сентября «Корпорация СТС» согласилась на требования о передаче «Облкоммунэнерго» в собственность государства, если власти того потребуют.

Ранее суд арестовал имущество семьи Олега Чемезова на 500 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами