Суд арестовал имущество семьи Олега Чемезова на 500 млн рублей

На Урале суд арестовал имущество членов семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова на сумму около 500 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Это автомобили Audi A8 L, Mercedes GLS 400D и Mercedes 4MATIC, квартира Ирины Чемезовой, нежилое помещение, квартира в одном из жилых кварталов, офисное здание, а также дом брата Олега Чемезова», – заявил собеседник агентства.

30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Чемезова в СИЗО до 15 ноября. По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.

