На Урале суд оставил топ-менеджера «Корпорации СТС» в СИЗО

true
true
true
close
Shutterstock

Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

24 сентября суд Екатеринбурга арестовал топ-менеджера Татьяну Черных по делу о мошенничестве до 15 ноября.

Сама Черных просила избрать ей меру пресечения — домашний арест, свою вину она не признала.

По этому делу ранее были арестованы экс-совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и экс-руководитель «Объединенной теплоснабжающей компании» Антон Боликов.

По версии следствия, они похитили более 1 млн рублей из областного бюджета.

До этого «Корпорация СТС» согласилась на требования о передаче «Облкоммунэнерго» в собственность государства, если власти того потребуют.

10 октября в доход государства были изъяты акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО», «Делового дома на Архиерейской» и «Облкоммунэнерго» и других компаний.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции издательства «Музыка».

