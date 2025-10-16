На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех городах Украины произошли взрывы

В Кировограде, Полтаве и Изюме на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В украинских городах Кировоград (украинское название — Кропивницкий), Полтава и Изюм на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей территории страны, произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Полтаве был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, взрывы также раздались в Изюме Харьковской области и Кировограде.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударили по пивному заводу и складу «Новой почты» в Нежине Черниговской области. На фоне этого мэр города Александр Кодола попросил местных жителей сделать запасы питьевой и технической воды, а также зарядить свои устройства.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии.

