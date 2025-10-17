На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Из России на Аляску следует проложить туннель, чтобы соединить  две страны, и назвать его именами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем.

«Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», — написал Дмитриев.

По его подсчетам, примерная стоимость строительства туннеля при стандартных подходах составит $65 млрд, но использование современных технологий может сократить сумму до $8 млрд.

16 октября состоялся разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США.

