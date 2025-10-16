Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США

Глава РФПИ Дмитриев: саммит России и США состоится в ближайшее время

Саммит между Россией и США состоится в ближайшее время. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

В своем сообщении Дмитриев процитировал пресс-секретаря Белого дома, подтвердившего продуктивный характер диалога лидеров двух стран.

«Пресс-секретарь [Белого дома] подтвердила «хороший и продуктивный» телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Следующий саммит состоится скоро», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ также сообщил, что диалог с США будет продолжен по инвестиционно-экономическому направлению, включая вопросы двусторонней торговли после завершения украинского конфликта.

16 октября состоялся разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.