Стало известно, что изъяли при обыске в администрации Калининграда

РИА Новости: в администрации Калининграда изъяли документы при обыске
При обыске в администрации Калининграда была изъята документация, но никто не был задержан. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

Как уточнил собеседник агентства, оперативные мероприятия продолжаются.

«Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан», — сказал представитель правоохранительных органов.

Вечером 16 октября стало известно, что в администрации Калининграда проходили обыски с участием сотрудников министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Подробности оперативных мероприятий пока не разглашались.

В июне в Калининградской области была задержана организованная группа из шести человек, в том числе адвокат, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики.

