Шесть человек, в том числе адвокат, задержаны за вымогательство у участников СВО

В Калининградской области задержана организованная группа из шести человек, в том числе адвокат, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ и следователи зафиксировали факты применения насилия и незаконного удержания для принуждения к выплатам. В ходе обыска у задержанных изъяты цифровые устройства, документы и предметы, подтверждающие преступную деятельность, включая сведения о заказных поджогах и других преступлениях против личности. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступлений. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси. По информации издания, сначала водители предлагали довезти бойцов Вооруженных сил РФ до места назначения по стандартному тарифу в 1–2 тыс. рублей. Но после поездки аферисты завышали цену в несколько раз и начинали требовать от военнослужащих заплатить им 70–90 тыс. рублей. В некоторых случаях стоимость доходила и до 130 тыс. рублей.

При этом солдаты, которые отказывались выполнить требования таксистов, были вынуждены слушать угрозы в свой адрес. У некоторых участников СВО силой вымогали деньги, а других обкрадывали после того, как мошенники предлагали им выпить.

Ранее участника СВО похитили и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей.