В администрации Калининграда проходят обыски

РИА Новости: МВД и ФСБ проводят обыски в здании администрации Калининграда
Андрей Стенин/РИА Новости

В администрации Калининграда проходят обыски с участием сотрудников министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, подробности оперативных мероприятий пока не разглашаются.

«Идут обыски. Подробности пока сообщить не можем, работают сотрудники МВД и ФСБ», — сказал представитель правоохранительных органов.

В сентябре прокуратура Калининградской области провела проверку детского противотуберкулезного санатория и нашла нарушения в его работе. Сотрудники ведомства выезжали в санаторий в Светлогорске и осмотрели его территорию, здание администрации, процедурные кабинеты, спальни детей, а также зоны отдыха и столовую. Руководителю медицинского учреждения вынесено представление, организацию обязали устранить все нарушения.

Ранее НАБУ проводило обыски у сотрудников офиса генпрокурора Украины.

