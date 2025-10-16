В Запорожской области произошли отключения электричества

В Запорожской области произошли кратковременные отключения электричества в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам чиновника, причины отключений пока не установлены. В настоящий момент оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
15 октября ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области.
До этого в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре временно прекратили подачу воды из-за поломки оборудования.
22 сентября украинские дроны ударили по предприятию, входящему в систему жизнеобеспечения города. В результате атаки слесарь 1962 года рождения получил тяжелое ранение, ему потребовалась помощь врачей.
Ранее после ракетного удара белгородцев предупредили об отключении света.