В Запорожской области произошли отключения электричества

Балицкий сообщил об отключениях света в нескольких городах Запорожской области
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Запорожской области произошли кратковременные отключения электричества в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам чиновника, причины отключений пока не установлены. В настоящий момент оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.

15 октября ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области.

До этого в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре временно прекратили подачу воды из-за поломки оборудования.

22 сентября украинские дроны ударили по предприятию, входящему в систему жизнеобеспечения города. В результате атаки слесарь 1962 года рождения получил тяжелое ранение, ему потребовалась помощь врачей.

Ранее после ракетного удара белгородцев предупредили об отключении света.

