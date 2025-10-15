ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, противник нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю.

«Ранения получили подросток 2010 года рождения и парень 2005 года рождения, которые находились поблизости», — добавил Балицкий.

Как отмечает губернатор, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

7 октября под удар двух беспилотников-камикадзе в Каменке-Днепровской попал автомобиль МЧС России. В результате были повреждены навесное оборудование, кузов автомобиля, шины и пожарный рукав. Также противник атаковал жилой дом и нежилое строение, где начался пожар. Возгорание было оперативно потушено, о пострадавших не сообщалось.

Ранее ВСУ обстреляли мотоциклиста в Курской области.