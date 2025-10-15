На Украине сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии

Во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«На Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяется три очереди почасовых отключений», — уточнили в компании.

Как рассказали в пресс-службе, по всей территории страны продолжаются аварийно-восстановительные работы.

При этом в «Укрэнерго» призвали жителей, у которых в настоящий момент есть электричество, использовать его экономно.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады Безуглая предупредила «о долгой зиме в Киеве».