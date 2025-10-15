На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии

«Укрэнерго»: на Украине применены аварийные отключения электроэнергии
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«На Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяется три очереди почасовых отключений», — уточнили в компании.

Как рассказали в пресс-службе, по всей территории страны продолжаются аварийно-восстановительные работы.

При этом в «Укрэнерго» призвали жителей, у которых в настоящий момент есть электричество, использовать его экономно.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады Безуглая предупредила «о долгой зиме в Киеве».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами