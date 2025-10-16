В Киеве начались отключения света

В Киеве 16 октября начались аварийные отключения света. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации «РБК-Украина», аварийные отключения света также происходят в Полтавской, Сумской, Кировоградской и в Днепропетровской областях.

В Черниговской области наблюдаются плановые отключения электричества.

15 октября почти на всей Украине были введены аварийные графики отключения электричества. Ранее они не касались Черниговской области и подконтрольной ВСУ части Донбасса.

В Минэнерго Украины заявили, что в Черниговской области действуют графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, экономить на нем.

14 октября издание «Страна.ua» сообщало, что в центре Киева пропало электричество.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара ВС РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ночные удары ВС РФ по Харькову, вызвавшие блэкаут, попали на видео.