Метро Киева частично осталось без света

В Киеве на некоторых станциях метро пропало электричество

На некоторых станциях метро Киева частично пропало электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Киевское метро частично осталось без света», — сказано в публикации.

В ней отмечается, что на некоторых станциях подземки столицы Украины произошел коллапс.

14 октября в Сумской и Днепропетровской областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

