На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света

Сальдо: 84 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более восьмидесяти тысяч жителей Херсонской области остаются без электроснабжения. Причиной этого стали непрекращающиеся удары ВСУ по территории области, в результате которых была повреждена электроподстанция «Виноградово», рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В 96 населенных пунктах, относящихся к Алешкинскому, Голопристанскому, Каховскому и Скадовскому округам, обесточены 49 социальных объектов. Сальдо отметил, что социальные учреждения в настоящее время используют электрогенераторы, а город Скадовск подключен к резервной схеме электроснабжения.

На прошлой неделе более 38 тысяч жителей Верхнерогачикского, Великолепетихского и Горностаевского муниципальных округов столкнулись с отключением электроэнергии. По информации Сальдо, причиной отсутствия электроснабжения стало аварийное отключение одной из электроподстанций.

7 октября глава региона заявил о преднамеренных атаках украинских военных (ВСУ) на гражданский транспорт. В результате очередной подобной атаки погибли четверо мирных граждан, еще один получил ранения.

Ранее в Херсонской области задержали готовивших теракты украинцев.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами