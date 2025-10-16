Больше 80 тыс. жителей Херсонской области остались без света

Более восьмидесяти тысяч жителей Херсонской области остаются без электроснабжения. Причиной этого стали непрекращающиеся удары ВСУ по территории области, в результате которых была повреждена электроподстанция «Виноградово», рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В 96 населенных пунктах, относящихся к Алешкинскому, Голопристанскому, Каховскому и Скадовскому округам, обесточены 49 социальных объектов. Сальдо отметил, что социальные учреждения в настоящее время используют электрогенераторы, а город Скадовск подключен к резервной схеме электроснабжения.

На прошлой неделе более 38 тысяч жителей Верхнерогачикского, Великолепетихского и Горностаевского муниципальных округов столкнулись с отключением электроэнергии. По информации Сальдо, причиной отсутствия электроснабжения стало аварийное отключение одной из электроподстанций.

7 октября глава региона заявил о преднамеренных атаках украинских военных (ВСУ) на гражданский транспорт. В результате очередной подобной атаки погибли четверо мирных граждан, еще один получил ранения.

