Более 38 тысяч жителей остались без света в Херсонской области

Сальдо: без света в Херсонской области остались 38 тысяч жителей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Свыше 38 тысяч человек остались без света в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, причина — аварийное отключение одной из электроподстанций.

Сегодня глава региона также заявил о целенаправленных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским автомобилям. В результате очередной такой атаки не выжили четыре мирных жителя, еще один пострадал.

В Великой Лепетихе в ходе атаки украинской стороны была разрушена автозаправочная станция, никто из граждан не пострадал.

В Аскании-Нова Чаплинского МО произошло аварийное отключение электроэнергии, но в последствии было восстановлено. Атакам также подверглись Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевка, Заводовка, Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Таврийск и Тарасовка.

Ранее в Херсонской области задержали готовивших теракты украинцев.

