ФСБ РФ задержала двух украинцев, прошедших подготовку для проведения терактов

Губернатор Сальдо: в Херсонской области задержали готовивших теракты украинцев
ФСБ РФ

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Херсонской области задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в отношении украинцев были возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

«В августе прошлого года они (фигуранты — «Газета.Ru»), находясь на Украине, добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, где учились боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. Все это — для последующей террористической деятельности в Херсонской области», — говорится в заявлении.

Сальдо подчеркнул, что любая попытка втянуть возглавляемый им регион в террористическую деятельность будет жестко и решительно пресекаться.

1 октября в правоохранительных органах сообщили, что в Ухте задержали кандидата в депутаты Государственного совета Республики Коми Оксану Багирову, обвинив ее в публичных призывах к террористической деятельности. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, женщина публиковала в социальных сетях текстовые записи и комментарии, содержащие призывы к организации терактов. Кроме того, она оправдывала уже совершенные преступления.

Ранее сотрудника российского оборонного предприятия обвинили в теракте и вандализме.

