ФСБ РФ задержала двух украинцев, прошедших подготовку для проведения терактов

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Херсонской области задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в отношении украинцев были возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

«В августе прошлого года они (фигуранты — «Газета.Ru»), находясь на Украине, добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, где учились боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. Все это — для последующей террористической деятельности в Херсонской области», — говорится в заявлении.

Сальдо подчеркнул, что любая попытка втянуть возглавляемый им регион в террористическую деятельность будет жестко и решительно пресекаться.

1 октября в правоохранительных органах сообщили, что в Ухте задержали кандидата в депутаты Государственного совета Республики Коми Оксану Багирову, обвинив ее в публичных призывах к террористической деятельности. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, женщина публиковала в социальных сетях текстовые записи и комментарии, содержащие призывы к организации терактов. Кроме того, она оправдывала уже совершенные преступления.

Ранее сотрудника российского оборонного предприятия обвинили в теракте и вандализме.