В США выпустили юбилейный доллар со Стивом Джобсом

В США выпустили юбилейную монету со Стивом Джобсом номиналом $1
US Mint/Cover Images via Reuters Connect

Монетный двор США представил юбилейную монету с изображением сооснователя и бывшего руководителя Apple Стивом Джобсом номиналом $1. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, на аверсе вокруг изображения будет надпись «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное».

В феврале губернатор Калифорнии увековечить память Стива Джобса на монете предложил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Глава региона отметил, что Стив Джобс «олицетворяет уникальный бренд инноваций, на котором держится Калифорния». Он также подчеркнул вклад Джобса в различные отрасли, начиная с Pixar Animation Studios и их первого полнометражного компьютерного анимационного фильма «История игрушек», и заканчивая его работой в Apple, где были созданы революционные продукты, такие как Apple II и Macintosh, iPod, iPhone и iPad.

Родоначальник Apple славился сдержанностью в быту и неприхотливостью в одежде. Черная водолазка, голубые джинсы и кроссовки стали восприниматься в качестве фирменного стиля успешных людей именно благодаря Джобсу.

Ранее Центробанк анонсировал выпуск памятных монет из серии «Алмазный фонд России».

