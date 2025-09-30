На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банк России выпустит памятные серебряные монеты «Роза»

Центробанк выпустит памятные монеты из серии «Алмазный фонд России» 1 октября
Банк России

Центробанк выпустит в обращение памятные серебряные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России» 1 октября 2025 года. Об этом сообщает регулятор.

Монеты будут номиналом 3 и 25 рублей по мотивам платиновой броши в виде розы из Алмазного фонда, которую украшают почти полторы тысячи бриллиантов.

Как отмечается в сообщении Центробанка, на оборотной стороне 3-рублевой монеты находится рельефное изображение броши «Роза», а вверху слева по окружности надпись — «Алмазный фонд России».

У монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием есть рельефное изображение броши «Роза» на фоне фрагмента традиционного древнерусского орнамента, который выполнен в цвете и в технике лазерного матирования, а сверху слева также по окружности надпись — «Алмазный Фонд России».

Тираж монет номиналом 3 рубля составит 3 тысячи штук, номиналом 25 рублей без покрытия и с цветным покрытием — по 500 штук обоих видов.

Также сегодня Центробанк выпустил в обращение золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей.

Ранее Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей.

