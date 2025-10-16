Лаврова пригласили посетить Марокко

Глава МИД Марокко Насер Бурита на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что был бы рад видеть главу российского дипведомства с визитом в королевстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я благодарен за плодотворный диалог с моим коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Я надеюсь, что он посетит нас и в Марокко, будем рады принять его у себя. Мы встречались в Марракеше на заседании РАФС, но мы надеемся, что увидим еще больше визитов и увидим вас в ходе этих визитов у нас», — подчеркнул он во время пресс-конференции по итогам переговоров.

Также министр в ходе встречи подчеркивал, что стратегическое партнерство связывает Марокко и Россию.

«Это в том числе и позиция короля Марокко, он ценит эти отношения и также ценит отношения, которые связывают его с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — добавил Бурита.

Глава МИД Марокко прибыл в Россию, чтобы принять участие в заседании российско-марокканской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 17 октября.

