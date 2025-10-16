На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь обманутого родными ветерана Кизюна рассказала, что стало «последней каплей»

RT: иск против ветерана Кизюна, пожавшего руку Путину, стал последней каплей
Региональная общественная организация «Новосибирское землячество»

Ветерана Николая Кизюна, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, обманули с наследством родственники, а подданный против него иск стал «последней каплей». Об этом рассказала его дочь в беседе с RT.

Женщина рассказала, что ее 97-летнего папу заставили отказаться от наследства в пользу вдовы его сына, воспользовавшись его уязвимым положением.

Дочь пыталась уговорить папу подать иск в суд, но Кизюн не согласился. По ее словам, ветеран хотел, «чтобы все было по закону».

«Ждал извинения. Сначала спрашивал: «Звонили?» Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он еще не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», — сказала женщина.

О смерти Николая Кизюна стало известно 16 октября.

В июле этого года в Санкт-Петербурге на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Зиновий Леонидович Меркин. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, служил в Ленинградской армии народного ополчения, участвовал в боях под Нарвой, на Курской дуге, на Кавказе, а также в освобождении Украины, Польши, Румынии и Германии. Прошел путь от сапера до разведчика.

Ранее новый парк на улице Верности в Санкт-Петербурге решили назвать в честь героев СВО.

