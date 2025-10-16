Дочь обманутого родными ветерана Кизюна рассказала, что стало «последней каплей»

Ветерана Николая Кизюна, который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы, обманули с наследством родственники, а подданный против него иск стал «последней каплей». Об этом рассказала его дочь в беседе с RT.

Женщина рассказала, что ее 97-летнего папу заставили отказаться от наследства в пользу вдовы его сына, воспользовавшись его уязвимым положением.

Дочь пыталась уговорить папу подать иск в суд, но Кизюн не согласился. По ее словам, ветеран хотел, «чтобы все было по закону».

«Ждал извинения. Сначала спрашивал: «Звонили?» Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он еще не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», — сказала женщина.

О смерти Николая Кизюна стало известно 16 октября.

