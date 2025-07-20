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В Петербурге умер ветеран и почетный гражданин города Зиновий Меркин

Беглов: ветеран ВОВ Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни
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администрация Санкт‑Петербурга

В Санкт-Петербурге на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Зиновий Леонидович Меркин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова, который выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Беглов отметил, что Меркин прожил долгую и достойную жизнь, полную мужества и любви к Родине. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, служил в Ленинградской армии народного ополчения, участвовал в боях под Нарвой, на Курской дуге, на Кавказе, а также в освобождении Украины, Польши, Румынии и Германии. Прошел путь от сапера до разведчика.

После войны Меркин вернулся в Ленинград, где почти 50 лет работал на промышленных предприятиях. В 1990-х он занялся общественной работой и активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи. За боевые заслуги и труд он был награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Почёта и другими наградами.

В 2025 году, к 80-летию Победы, Зиновию Меркину было присвоено звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга».

Ранее умер последний в Молдавии ветеран ВОВ, прошедший от Москвы до Берлина.

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