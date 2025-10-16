Умер ветеран, пожавший руку Путину на параде Победы

Скончался генерал-полковник Николай Кизюна (на фото), который пожал руку президенту России Владимиру Путину на параде Победы. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

«Скончался генерал-полковник Николай Кизюн, пожавший Путину руку на Параде Победы и пострадавший от недобросовестных родственников», — говорится в сообщении.

Ветерану было 97 лет.

Telegram-канал Baza писал, что мужчина мог остаться без жилья из-за вдовы своего сына. По данным канала, к пенсионеру без предупреждения пришла вдова покойного с сыном и нотариусом.

Родственники убедили ветерана подписать документы, сказав, что сделать это попросил его сын. В итоге мужчина согласился и лишился прав на квартиру, сбережений покойного и другого имущества, которое мог получить по наследству. Из-за происшествия в дело вмешался Следственный комитет (СК). К текущему моменту о результатах расследования ничего неизвестно.

Ранее Путин высказался о качествах участников СВО.