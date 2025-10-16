На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дождь в Москве не прекратится до 20 октября

Синоптик Леус: прекращения осадков в Москве стоит ждать 20 октября
Александр Кряжев/РИА Новости

В столичном регионе ненадолго ожидается повышение температуры выше климатической нормы, прекращение осадков ожидается только 20 октября. Об этом сообщил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошлые несколько дней в столичном регионе были холодными. Минувшая ночь даже отметилась возвращением заморозков. Однако сегодня погода начнёт меняться в сторону потепления», — сказал он.

В пятницу и субботу ожидается облачная погода, будут продолжаться дожди.

Недавно главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни в столичном регионе после рекордных объёмов выпавших осадков погода ненадолго станет спокойнее – влияние циклона пока сохранится, но интенсивность осадков начинает снижаться.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москву вернутся дожди. Причиной этому стало изменение циркуляции воздуха, отметил он.

Ранее синоптик Тишковец сообщил, что до конца октября в Москве зимней погоды не ожидается.

