Москвичам на выходных пообещали дождливую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москву вернутся дожди. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, дождливая погода придет в столицу в пятницу вечером. Причиной этом стало изменений циркуляции воздуха.

«Уже во второй половине дня в пятницу, и особенно в субботу, опять будет дождь, не такой значительный, как прошедший в ночь на понедельник, но, тем не менее, возвращается дождливая погода», — поделился Вильфанд.

15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столице наступает период «глубокой осени».

По его словам, облачная погода, дождь и температура воздуха до +6°C ожидаются в Москве в среду.

Тишковец добавил, что в четверг ожидаются небольшие осадки. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться. Синоптик отметил, что на текущей неделе в столичном регионе наступил третий подсезон осени — глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября.

Ранее ученые установили, как аномальная зима 1480 года изменила ход русской истории.