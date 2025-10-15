На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам на выходных пообещали дождливую погоду

Вильфанд: на выходных в Москву вернутся дожди
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москву вернутся дожди. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, дождливая погода придет в столицу в пятницу вечером. Причиной этом стало изменений циркуляции воздуха.

«Уже во второй половине дня в пятницу, и особенно в субботу, опять будет дождь, не такой значительный, как прошедший в ночь на понедельник, но, тем не менее, возвращается дождливая погода», — поделился Вильфанд.

15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столице наступает период «глубокой осени».

По его словам, облачная погода, дождь и температура воздуха до +6°C ожидаются в Москве в среду.

Тишковец добавил, что в четверг ожидаются небольшие осадки. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться. Синоптик отметил, что на текущей неделе в столичном регионе наступил третий подсезон осени — глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября.

Ранее ученые установили, как аномальная зима 1480 года изменила ход русской истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами