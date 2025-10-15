«Никакой зимы»: синоптик об октябрьской погоде в Москве

Несмотря на похолодание и первый снег в Московской области, до конца октября жителям Столичного региона не стоит ждать зимы. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Погода в столице и Подмосковье, по его словам, будет сырой, туманной и переменчивой, но не зимней, поэтому доставать пуховики и теплую обувь пока рано.

«Нет, никакой зимы не будет и ее не должно быть — ни по климату, ни по прогнозам. Сегодня экватор осени. Подсезон наступил третий. То есть золотая осень у нас закончилась вчера», — сказал синоптик.

В ближайшие дни погоду в Москве и области будет определять циклон — пасмурное небо, осадки в виде дождя и температура ниже нормы, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.