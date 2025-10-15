На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Никакой зимы»: синоптик об октябрьской погоде в Москве

Синоптик Тишковец: до конца октября в Москве зимней погоды не ожидается
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Несмотря на похолодание и первый снег в Московской области, до конца октября жителям Столичного региона не стоит ждать зимы. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Погода в столице и Подмосковье, по его словам, будет сырой, туманной и переменчивой, но не зимней, поэтому доставать пуховики и теплую обувь пока рано.

«Нет, никакой зимы не будет и ее не должно быть — ни по климату, ни по прогнозам. Сегодня экватор осени. Подсезон наступил третий. То есть золотая осень у нас закончилась вчера», — сказал синоптик.

В ближайшие дни погоду в Москве и области будет определять циклон — пасмурное небо, осадки в виде дождя и температура ниже нормы, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами