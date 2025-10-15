На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе до конца недели

Метеоролог Позднякова: Москву накроет новый атлантический циклон с дождями
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В ближайшие дни в столичном регионе после рекордных объёмов выпавших осадков погода ненадолго станет спокойнее – влияние циклона пока сохранится, но интенсивность осадков начинает снижаться. К выходным дожди прекратятся, однако затем регион накроет новый циклон, который принесёт очередную порцию дождей, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодня прогнозируется небольшие дожди, а завтра, в четверг, существенных осадков уже не ожидается, зато будут значительные прояснения, пообещала синоптик. Ночью при этом будет холодно, температура может местами упасть до -1 градуса, а днём воздух не прогреется более, чем на +6…+8 градусов.

В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов, приблизившись к климатической норме. По словам Поздняковой, закончится этот более-менее погожий период в воскресенье вечером, когда столичный регион накроет атлантический циклон и принесёт новую порцию дождей и волну похолодания. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москву вернутся дожди. Причиной этому стало изменение циркуляции воздуха, отметил он.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами