Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе до конца недели

В ближайшие дни в столичном регионе после рекордных объёмов выпавших осадков погода ненадолго станет спокойнее – влияние циклона пока сохранится, но интенсивность осадков начинает снижаться. К выходным дожди прекратятся, однако затем регион накроет новый циклон, который принесёт очередную порцию дождей, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодня прогнозируется небольшие дожди, а завтра, в четверг, существенных осадков уже не ожидается, зато будут значительные прояснения, пообещала синоптик. Ночью при этом будет холодно, температура может местами упасть до -1 градуса, а днём воздух не прогреется более, чем на +6…+8 градусов.

В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов, приблизившись к климатической норме. По словам Поздняковой, закончится этот более-менее погожий период в воскресенье вечером, когда столичный регион накроет атлантический циклон и принесёт новую порцию дождей и волну похолодания. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москву вернутся дожди. Причиной этому стало изменение циркуляции воздуха, отметил он.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.