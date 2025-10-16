Экс-замминистра в ДНР Мерваезова не давала показаний против Иванова

РИА Новости: Мерваезова не давала показаний против экс-замглавы МО РФ Иванова

Экс-замминистра по строительству Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова не давала показаний против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Мерваезовой Виктор Романов.

Отмечается, что Мерваезову обвиняют в мошенничестве на госконтрактах при строительстве военных объектов.

«Никакие показания на Иванова она не давала, она в принципе их не давала по делу», — отметил Романов.

Таким образом он опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Мерваезова якобы дала показания против осужденного за хищения бывшего замминистра обороны.

В 2021-2022 годах Мерваезова являлась директором АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».

16 октября РИА Новости сообщило, что следствие вменяет Мерваезовой мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов.

17 сентября Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.

