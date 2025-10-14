На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Киева пропал свет

На Украине сообщили об отключении электричества в центре Киева
В центре Киева пропало электричество, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Центр Киева во тьме <...>. Официальных комментариев по этому поводу нет», — говорится в сообщении.

Также журналисты заявляют о пропаже электроснабжения на некоторых станциях метро. При этом пресс-служба метрополитена отрицает случаи отключения света.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара ВС РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ночные удары ВС РФ по Харькову, вызвавшие блэкаут, попали на видео.

Новости Украины
