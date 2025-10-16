Президент России Владимир Путин отметил высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в РФ. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел Telegram-канал Кремля.

Российский лидер обратил внимание, что к 2030 году не менее 85% федеральных трасс в стране должны соответствовать установленным нормативам.

«Все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — сказал он.

Путин также отметил, что что автотранспорт занимает в РФ первое место по объемам перевозки грузов.

В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Путину, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережает показатели 2024 года на 21%. Речь идет не только о текущем ремонте дорог, но и о продолжении крупных инфраструктурных проектов российского лидера.

30 июня Хуснуллин заявил, что правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог.

