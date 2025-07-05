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Житель Химок пожаловался на ремонт дорог и получил обвинение в незаконном митинге

Mash: жителю Химок предъявили обвинение в митинге после жалобы на качество дорог
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Telegram-канал «Mash»

Жителя Химок Алексея Софина обвинили в организации несанкционированного митинга после того, как он пожаловался на ремонт дорог в городе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Софин часто жаловался на недочеты в работе местных служб, в том числе на ремонт дороги.

«Одна из претензий — огромные пробки из-за строительства дороги. Связался с телевизионщиками, обо всем рассказал, дал вью, но в сюжет так и не попал — момент с ним вырезали из эфира», — говорится в публикации.

По данным паблика, через два месяца Сафина вызвали в полицию и обвинили по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», поскольку мужчина организовал собрание с помощью домового чата.

До этого в Ростовской области чиновники перекрыли «самую безопасную для пешеходов дорогу» в России после завирусившегося ролика в сети.

«По словам местных, после того как видео с дорогой, на которой расположены пара десятков пешеходных переходов и лежачих полицейских, попало в сеть, чиновники нашли выход — они...перегородили ее блоками. Заодно перекрыли и параллельный проезд», — говорится в публикации Baza.

Ранее Миронов заявил, что «огромная армия чиновников» ездит на иномарках.

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