В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста

МВД РФ: ограничение на выезд мужчин призывного возраста не вводилось
Павел Бедняков/РИА Новости

Информация об ограничении выезда мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В сети появился документ, сообщающий о якобы введении ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. Подобные сообщения появлялись в разных регионах России, в том числе в Пермском крае, Мурманской области и Ставропольском крае.

«Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах», — пояснили в УБК.

3 октября стало известно, что ЕС не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов сообщал, что путешествие по странам Европы для россиян по-прежнему довольно затруднительно — многие государства не пускают граждан РФ без массы вопросов, а другие принципиально не выдают визы или усложняют этот процесс. При этом порядка 60% европейских стран, несмотря на ужесточение политики, продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее жителей Курской области предупредили о перекрытии трассы.

