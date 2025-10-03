ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

ЕС не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан», — заявили источники.

При этом российским дипломатам все же могут ограничить возможности для передвижения в рамках шенгена.

Эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов сообщал, что путешествие по странам Европы для россиян по-прежнему довольно затруднительно – многие государства не пускают граждан РФ без массы вопросов, а другие принципиально не выдают визы или – усложняют этот процесс. При этом порядка 60% европейских стран, несмотря на ужесточение политики, продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хотя и с некоторыми ограничениями.

Специалист напомнил, что в этом году с октября в ЕС ввели систему контроля въезда и выезда, интегрированную с SIS (шенгенская информационная система).

Это означает, что при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат полную информацию о путешественнике, отметил аналитик.

Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.