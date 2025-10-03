На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам

РИА: Евросоюз не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

ЕС не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан», — заявили источники.

При этом российским дипломатам все же могут ограничить возможности для передвижения в рамках шенгена.

Эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов сообщал, что путешествие по странам Европы для россиян по-прежнему довольно затруднительно – многие государства не пускают граждан РФ без массы вопросов, а другие принципиально не выдают визы или – усложняют этот процесс. При этом порядка 60% европейских стран, несмотря на ужесточение политики, продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хотя и с некоторыми ограничениями.

Специалист напомнил, что в этом году с октября в ЕС ввели систему контроля въезда и выезда, интегрированную с SIS (шенгенская информационная система).

Это означает, что при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат полную информацию о путешественнике, отметил аналитик.

Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами