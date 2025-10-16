В Ереване арестовали главу Арагацотнской епархии армянской церкви

Суд в Армении заключил под стражу на два месяца главу Арагацотнской епархии армянской церкви Мкртича Прошяна. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Ерем Саркисян, передает ТАСС.

«Суд, как я и прогнозировал, удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу на два месяца [Мкртчича Прошяна]», — сказал он.

15 октября сообщалось, что в Армении силовики задержали 13 священнослужителей Арагацотнской епархии, среди них — ее глава, епископ Мкртич.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении.

3 октября суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате Армянской апостольской церкви «антихристом и собакоедом».