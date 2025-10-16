На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два аэропорта на юге России перестали принимать и отправлять рейсы

Аэропорты Самары и Саратова приостановили движение самолетов
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В самарском и саратовском аэропортах Курумоч и Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях он опубликовал в 3:07.

До этого аналогичные меры были приняты в воздушных гаванях Тамбова и Волгограда. В последнем аэропорту их сняли спустя почти четыре часа.

На этом фоне над некоторыми районами Пензенской области был введен план «Ковер».

Это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован, например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

